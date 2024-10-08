В Бурятии произошел пожар на территории колонии №2

В Бурятии на территории колонии №2 произошел сильный пожар. Видео опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Прямо сейчас пожарные борются с огнем на территории колонии №2. По сообщениям очевидцев, горит склад. Также пожар охватил деревянный дом на ул. Красногвардейской», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения данной информации нет.

6 октября в Дагестане произошел крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Огнем были охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек. Пострадали несколько пожарных.

В тот же день в Алтайском крае загорелись скирды льна, площадь пожара составила порядка одного квадратного километра. Пожар был локализован спасателями МЧС России на площади порядка 1000 квадратных метров.

Ранее произошел пожар на нефтебазе в Феодосии.