Россиянам рассказали, какие продукты помогают уберечься от простуды

Молоко и мед способствуют выработке противовоспалительных белков, поэтому эффективны при профилактике простуды. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, которые цитирует Pravda.Ru, эти продукты содержат в себе большое количество гистаминов, поэтому важно учитывать возможные аллергические реакции.

Также она посоветовала в сезон простуд пить чай с лимоном. Однако необходимо соблюдать меру, поскольку слишком высокое содержание витамина С в организме может привести к интоксикации.

«Народная медицина — солевые ванны для ног. Это прекрасная вещь, когда мы простыли, промокли и нос заложен. Нам очень хорошо это поможет. Самый лучший вариант лечения любой простуды — компрессы. И водочные, и солевые», — добавила Лапа.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова до этого перечислила лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью. По ее словам, особенно важно включать в рацион сезонные овощи, богатые антиоксидантами. Они помогают организму бороться со свободными радикалами и укрепляют защитные силы.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и укрепления иммунитета, важно обеспечить организм омега-3 жирными кислотами. Их источники — жирная рыба, льняное и рапсовое масло, грецкие орехи, рассказала специалист.

Ранее в России призвали ограничить свободную продажу противовирусных препаратов.