Кирилл Урбан поможет порталу «Рамблер» улучшить качество контента

Кирилл Урбан стал главным редактором тематических вертикалей портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Урбан будет заниматься развитием качества контента на площадке, а также разработкой механик с применением искусственного интеллекта (ИИ).

Как отметила директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова, в скором времени аудитория сможет найти на портале помощь в любой жизненной ситуации.

«Для меня особенно ценно, что идеологом этой концепции, продуктологом и тем профессионалом, который будет делать качественный контент для людей, станет специалист такого уровня», — сказала Иванова.

Сам Кирилл Урбан заявил, что он рад присоединиться к команде.

«Впереди много работы, чтобы сделать портал еще удобнее и полезнее для наших пользователей», — сказал он.

Кирилл Урбан окончил Российский университет дружбы народов по направлениям «Журналистика» и «Медиаменеджмент», а также Высшую школу экономики по специальности «Менеджер цифровых продуктов». С 2001 года работал в издательском доме «Коммерсантъ». С 2016 года управлял цифровыми площадками «Коммерсанта» одновременно как редактор и продуктовый директор.