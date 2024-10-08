Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кирилл Урбан поможет порталу «Рамблер» улучшить качество контента

Кирилл Урбан присоединился к команде портала «Рамблер»

close
Личный архив Кирилла Урбана

Кирилл Урбан стал главным редактором тематических вертикалей портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Урбан будет заниматься развитием качества контента на площадке, а также разработкой механик с применением искусственного интеллекта (ИИ).

Как отметила директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова, в скором времени аудитория сможет найти на портале помощь в любой жизненной ситуации.

«Для меня особенно ценно, что идеологом этой концепции, продуктологом и тем профессионалом, который будет делать качественный контент для людей, станет специалист такого уровня», — сказала Иванова.

Сам Кирилл Урбан заявил, что он рад присоединиться к команде.

«Впереди много работы, чтобы сделать портал еще удобнее и полезнее для наших пользователей», — сказал он.

Кирилл Урбан окончил Российский университет дружбы народов по направлениям «Журналистика» и «Медиаменеджмент», а также Высшую школу экономики по специальности «Менеджер цифровых продуктов». С 2001 года работал в издательском доме «Коммерсантъ». С 2016 года управлял цифровыми площадками «Коммерсанта» одновременно как редактор и продуктовый директор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами