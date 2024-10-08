Мужчина разгромил магазин и разбил сотни бутылок вина в Адлере

В Адлере мужчина разгромил магазин, разбил стеклянные двери и сотни бутылок вина. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи Онлайн».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Гоголя. На кадрах с места происшествия видно разбитые стеклянные двери торговой точки и мужчину, который громил полки с вином. Он сбрасывал их на пол, отчего те бились и осколки вместе с содержимым разлетались по полу.

Дебошир нанес магазину ущерб в размере нескольких сотен тысяч рублей, сообщает «Сочи Онлайн». Информации о причинах и деталях произошедшего не поступало. Кадры с места событий публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

До этого в Ленобласти задержали четверых мужчин, разгромивших магазин бензопилами. При помощи инструментов они на глазах продавцов и других покупателей разрушили витрины и скрылись.

Ранее Росгвардия в Улан-Удэ задержала надкусывателя бананов.