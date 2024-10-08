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Появилось фото с места гибели альпинистов в Непале

Федерация альпинизма показала фото с места гибели альпинистов в Непале

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Телеграм-канал РИА Новости

Появилась первая фотография с места гибели российских альпинистов при восхождении на гору Дхаулагири в Непале. Ее передали РИА Новости в Федерации альпинизма Ленинградской области, она опубликована в Telegram-канале агентства.

В организации уточнили, что снимок сделан с вертолета 8 октября. На нем видно, что слева лежит рюкзак, а справа на скальном выступе на леднике — тела альпинистов.

«Все вместе это показывает, что были связаны между собой страховочной веревкой и летели по склону вместе», — сообщил представитель федерации.

8 октября стало известно, что группа из пяти альпинистов погибла в Непале, их тела были обнаружены при облете с воздуха. Как сообщила представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова, шестой участник группы накануне почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже.

Единственный выживший при восхождении альпинист Валерий Шамало рассказал «Газете.Ru», что предлагал своим напарникам развернуться. По его словам, он побоялся подниматься на вершину ночью из-за погодных условий.

Ранее российские альпинисты попали под обвал в горах на севере Пакистана.

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