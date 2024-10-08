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«Альпинист экстра-класса»: знакомый рассказал о погибшем в Непале россиянине Чистикове

Погибший в Непале альпинист Чистиков покорил все горы-семитысячники бывшего СССР

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Global Look Press

Российский альпинист Владимир Чистиков, один из погибших при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, занимался альпинизмом более 20 лет и поднимался на все горы-семитысячники (высотой более семи тыс. метров. – «Газета.Ru») бывшего Советского Союза. Об этом «Газете.Ru» рассказал его друг Станислав Подниколенко.

«Мы вместе ходили в горы, хороший друг, часто виделись. Он сам по себе готовился [к восхождению на Дхаулагири], мы с ним даже не пересекались в этом плане. Он говорил, что хочет в этом году на осень пойти на восьмитысячник, я даже не знал, на какой он пойдет. Сегодня читаю новости, что он погиб. Конечно, это жесть, большая травма. Он достаточно опытный, и тренированный, и акклиматизированный. Он был «снежным барсом», поднимался на все семитысячники бывшего Советского Союза. Занимался он давно. Я с ним знаком с 2020 года, мы с ним ходили в горы. До этого он еще ходил лет 15-20, даже больше. Он сам и горный турист, и альпинист, и высотный гид, и инструктор. Он этому и учил молодых туристов. В прошлом году он сходил на гору Манаслу, восьмитысячник. Он альпинист экстра-класса, ходил на восьмитысячники без кислорода, без других помощников, самостоятельно — это высшее достижение», — сказал он.

8 октября стало известно, что группа из пяти альпинистов погибла в Непале, их тела были обнаружены при облете с воздуха. Среди них был Владимир Чистиков. Как сообщила представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова, шестой участник группы накануне почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже. Она пояснила, что причиной гибели группы стал срыв связки.

Подробнее о восхождении российских альпинистов на гору Дхаулагири – в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские альпинисты попали под обвал в горах на севере Пакистана.

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