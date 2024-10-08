В Ноябрьске посадили на три года мужчину, который ударил полицейского по плечу

В ЯНАО вынесли приговор мужчине, который оказывал полицейским неповиновение и ударил одного из них. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

Инцидент, в результате которого житель Ноябрьска оказался под следствием, произошел в июне этого года. Сначала в доме у мужчины случилась бытовая ссора, из-за чего на место были вызваны правоохранители.

Хозяин стал препятствовать сотрудникам полиции исполнять их служебные обязанности, мешая собирать материал, а также отказываясь выполнять их указания. В итоге между полицейскими и агрессивным местным жителем произошел конфликт, и последний нанес сотруднику МВД один удар в область плеча.

Мужчину задержали и заподозрили в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Суд вынес фигуранту обвинительный приговор и отправил его в колонию общего режима на три года и три месяца.

Ранее в Пермском крае женщина избила полицейских, потому что не хотела уходить из гостей.