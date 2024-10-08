Мужчина оказался в реанимации после тренировки в зале

Британец оказался в реанимации после тренировки, пишет Mirror. Мужчина вспоминает, что почувствовал дискомфорт в груди во время занятий спортом, но не думал, что это может привести к таким результатам.

Дейл Билсон рассказал, что начал ощущать дискомфорт в груди еще во время тренировки. Тем не менее, он продолжал делать упражнения, беспокоясь о том, как будет выглядеть перед другими спортсменами. После серии берпи и прыжков с приседаниями ему стало плохо, и мужчина вышел на улицу подышать свежим воздухом.

Несмотря на усиливающуюся боль в груди, Дейл решил не уходить домой и вернулся в зал. Однако по истечении 15 минут дискомфорт стал невыносимым, и его жена, которая была рядом, срочно отвезла его в местную больницу. Через несколько минут после прибытия в клинику у Билсона произошла остановка сердца. В течение семи минут врачи пытались реанимировать пациента — и им это удалось.

В реанимации британец узнал, что у него была полностью заблокирована одна артерия, а две другие — на 70 процентов. Теперь мужчина активно призывает людей обращать внимание на свое здоровье.

«Я осознал, что моя дочь могла бы пойти в первый день школы без отца. Я бы порекомендовал всем, у кого есть опасения, немедленно обращаться к врачу и всегда следить за своим здоровьем», — заключил Дейл.

Ранее американка осталась парализованной после занятия йогой.