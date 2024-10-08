Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина оказался в реанимации после тренировки в зале

Mirror: у британца случилась остановка сердца после тренировки

close
Dale Bilson/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британец оказался в реанимации после тренировки, пишет Mirror. Мужчина вспоминает, что почувствовал дискомфорт в груди во время занятий спортом, но не думал, что это может привести к таким результатам.

Дейл Билсон рассказал, что начал ощущать дискомфорт в груди еще во время тренировки. Тем не менее, он продолжал делать упражнения, беспокоясь о том, как будет выглядеть перед другими спортсменами. После серии берпи и прыжков с приседаниями ему стало плохо, и мужчина вышел на улицу подышать свежим воздухом.

Несмотря на усиливающуюся боль в груди, Дейл решил не уходить домой и вернулся в зал. Однако по истечении 15 минут дискомфорт стал невыносимым, и его жена, которая была рядом, срочно отвезла его в местную больницу. Через несколько минут после прибытия в клинику у Билсона произошла остановка сердца. В течение семи минут врачи пытались реанимировать пациента — и им это удалось.

В реанимации британец узнал, что у него была полностью заблокирована одна артерия, а две другие — на 70 процентов. Теперь мужчина активно призывает людей обращать внимание на свое здоровье.

«Я осознал, что моя дочь могла бы пойти в первый день школы без отца. Я бы порекомендовал всем, у кого есть опасения, немедленно обращаться к врачу и всегда следить за своим здоровьем», — заключил Дейл.

Ранее американка осталась парализованной после занятия йогой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами