В поддержку животных из приютов проведут всероссийскую акцию «Друзья наши меньшие»

Движение «Экосистема» проведет всероссийскую акцию «Друзья наши меньшие» в поддержку животных из приютов, сообщили организаторы.

Масштабный волонтерский проект стартовал 4 октября в День защиты животных, а итоги подведут 12 октября. Организатором выступает Движение «Экосистема» при поддержке Росмолодежи и Благотворительного фонда «Дарящие Надежду».

В рамках акции активисты познакомят жителей городов с работой местных приютов, привлекут их к волонтерской деятельности, расскажут о законе «Об ответственном обращении с животными», и как гуманно решать проблему бездомных животных. Также к участию в мероприятиях пригласят представителей городских и региональных органов власти для активного диалога.

Среди мероприятий, которые пройдут в дни акции «Друзья наши меньшие»: консультации зоопсихологов и ветеринаров, сбор кормов для животных, организация уроков доброты для детей, проведение мастер-классов, а также сбор средств для помощи животным в Курской области.

Ключевыми активностями в регионах станут выставки бездомных животных, где можно будет стать опекуном и защитником маленького питомца.

Ранее движение «Экосистема» назвали «хабом» для молодежных проектов.