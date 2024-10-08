В Уфе подросток получил тяжелые ожоги, пытаясь растопить печь

В Башкирии школьник растапливал печь в доме с помощью газового баллончика и попал в больницу с ожогами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в частном доме по улице Металлистов, в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести был госпитализирован 15-летний подросток.

Школьник решил растопить печь с помощью газового баллончика, из-за неосторожного обращения с огнем несовершеннолетний получил ожоги конечностей. Он находится под наблюдением медиков.

До этого сообщалось, что в Петербурге мальчик попал в реанимацию после поджога бочки с ацетоном. Двое 13-летних детей гуляли по городу и между гаражами около одного из домов нашли бочку с ацетоном. Школьник решил поджечь ее. В результате мальчик попал в реанимацию одного из местных медучреждений. У него диагностировали многочисленные ожоги, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Его подруга не пострадала.

Ранее в Северной Осетии ребенок получил сильные ожоги во время игры в прятки.