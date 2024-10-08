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Врач рассказал, кому нельзя заниматься альпинизмом

Врач Кондрахин: альпинизмом могут заниматься только абсолютно здоровые люди

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Shutterstock/aaronj9

В горах обостряются любые заболевания, даже обычная простуда, поэтому заниматься альпинизмом могут только абсолютно здоровые люди. Об этом в беседе с Life сообщил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. В первую очередь, по его словам, при восхождении на высоту страдают сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

«В горах разреженный воздух, у человека должна быть потрясающая физическая выносливость. Поэтому если у вас есть какое-то минимальное заболевание или ослаблен иммунитет, то вероятность успешного восхождения будет катастрофически низкой. Если ваш соматический организм (то есть внутренние органы) не очень здоров, то восхождение может стать последним», — предупредил специалист.

8 октября стало известно, что в Непале погибли пятеро россиян, сорвавшись с одной из самых смертоносных гор мира. Изначально они должны были покорять вершину вшестером, но шестой альпинист, испугавшись, отказался и остался единственным выжившим из группы.

Участники похода шли в одной связке, предположительно, кто-то из них сорвался и утянул остальных. Спортсмены пролетели примерно тысячу метров в пропасть. Организатор экспедиции повторил судьбу своего отца — тот погиб, сорвавшись со стены Пика Коммунизма в Таджикистане. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии погибли два российских альпиниста.

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