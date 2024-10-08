В Крыму осудили мужчину за участие в запрещенном нацбатальоне

В Крыму осудили члена вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации). Об этом сообщает «Крым 24».

Сообщается, что мужчина вступил в запрещенную организацию в январе 2016 года. Он обеспечивал проверку лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и РФ. У него было оружие на руках.

В отношении жителя Крыма возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Незадолго до этого в Крыму задержали члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана».

31 мая сообщалось, что ФСБ России задержала жителя Севастополя, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного российского военного. Он собирался подорвать военнослужащего.

Ранее глава Крыма призвал создать штрафной батальон из «ждунов».