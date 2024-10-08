В Петербурге двухлетний ребенок попал в больницу из-за капель от насморка

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик попал в больницу с подозрением на отравление каплями от насморка. Об этом сообщает «Мойка78». Бригада скорой помощи привезла ребенка в медучреждение 7 октября.

У мальчика также диагностировали ОРВИ. Издание предполагает, что родители лечили ребенка популярным препаратом, который обычно назначается взрослым пациентам.

Сейчас пациент находится в инфекционном отделении под наблюдением специалистов. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

В начале октября четырех детей 5, 7, 9 и 13 лет госпитализировали в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления.

В прокуратуре отмечают, что причиной недомогания могло стать отравление лекарственными препаратами. Надзорное ведомство установит причины и условия инцидента, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

По данным SHOT, взрослые могли напоить детей антидепрессантами, чтобы те не шумели и не мешали им отдыхать.

Ранее в Якутии произошло массовое отравление в спортивной школе.