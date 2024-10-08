В Молдавии задержан российский политолог

Спецслужбы Молдавии задержали и передали Службе безопасности Украины (СБУ) политолога Дмитрия Чистилина, у которого есть украинское и российское гражданства. Об этом ТАСС сообщил его друг Игорь Калдаре.

Он рассказал, что Чистилин приехал в Кишинев из Москвы, где навещал больного сына. Они собирались начать подготовку к конференции в Сербии, которая посвящена проблемам православия. Но в Молдавии Чистилина задержали, после чего сотрудники Службы безопасности Молдавии передали его спецслужбам Украины.

В СБУ подтвердили, что совместно с молдавскими силовиками провели операцию по задержанию ученого, когда тот «пытался вернуться в Москву через территории третьих стран».

Сейчас Чистилин находится под стражей, ему предъявлено обвинение в госизмене. Ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.

В консульстве РФ в Кишиневе отреагировали на инцидент. Там сообщили, что власти Молдавии не информировали о задержании россиянина, как это принято в международном законодательстве.

Ранее в Молдавии заблокировали сайт РИА Новости.