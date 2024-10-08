В Анапе произошел крупный пожар на территории трех строений

В Анапе, в поселке Супсех, горят три строения, общая площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что пламя объяло дома в частном секторе. Причины пожара на данный момент неизвестны.

«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 35 специалистов и 12 единиц техники», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого лесной пожар в районе села Сукко под Анапой потушили на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Ликвидацией возгорания занимались более 50 сотрудников МЧС.

В начале года в Анапе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после пожара в многоквартирном жилом доме на Объездной улице. Спасатели тогда эвакуировали 60 человек, в том числе 10 детей. Их доставили в пункты временного размещения.

Ранее в Махачкале локализовали пожар в трехэтажном здании.