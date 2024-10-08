Глава Крыма рассказал о компенсациях потерявшим имущество при пожаре в Феодосии

Жители Феодосии, чье имущество было повреждено в связи с пожаром на нефтебазе, получат компенсацию в полном объеме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Прошу граждан сохранять спокойствие: компенсации по потере имущества все получат в полном объеме», — написал он.

Аксенов добавил, что на месте ликвидации последствий ЧС группировка сил из профильных ведомств сформирована в полном объеме.

Утром 8 октября мэр Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что из города эвакуировали 1047 человек из-за пожара на нефтебазе. Их доставили в пункты временного размещения. Эвакуацию провели в районах Ближних Камышей и Черноморской набережной.

Возгорание на нефтебазе в Крыму началось утром 7 октября. По данным Baza, пожар произошел в результате попадания двух ракет. Пострадали три человека. В настоящее время тушение возгорания продолжается, огонь распространился по территории площадью 1 тыс. квадратных метров.

Ранее в Крыму сообщили о возможных перебоях с водой в Феодосии.