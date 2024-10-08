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В украинском регионе могут запретить Telegram

В Тернопольской области Украины могут запретить Telegram

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Регламентная комиссия областного совета Тернопольской области единогласно рекомендовала запретить мессенджер Telegram в регионе, поскольку депутаты считают, что данные пользователей могут попасть к российским властям. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что теперь вопрос должны рассмотреть на сессии облсовета.

20 сентября украинские власти «в целях минимизации угроз» запретили чиновникам и военнослужащим устанавливать Telegram на служебные устройства и пользоваться им. В том числе ограничения коснулись работников сектора безопасности и обороны, а также сотрудников предприятий — операторов критической инфраструктуры.

Исключения, в свою очередь, составили лица, для которых использование мессенджера является частью служебных обязанностей.

При этом сообщалось, что военнослужащих Украины заставляли избавляться от Telegram еще в 2022 году. Такими действиями власти Киева ограничивают жителей Украины «в получении правдивой информации» о положении на фронтах, поставках вооружения и геополитической ситуации.

Ранее на Украине заявили, что TikTok угрожает нацбезопасности страны.

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