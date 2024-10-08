Мигрант приставал к 12-летней российской школьнице на остановке

В Томске иностранный гражданин напугал 12-летнюю школьницу, оказывая ей знаки внимания. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70».

Мужчина, как утверждают очевидцы, будучи в неадекватном состоянии, начал приставать к девочке, которая ждала транспорт на остановке «Сосновый бор». Когда несовершеннолетняя села в автобус, незнакомец зашел следом. Он сопроводил ребенка до микрорайона «поселок Спутник», где девочка сошла. Пока девочка была в транспорте, она связалась со своими старшими знакомыми, которые встретили ее на остановке и вызвали правоохранителей.

На видео, опубликованном каналом, предполагаемый злоумышленник на вопрос «что он думал, приставая к 12-летнему ребенку», пояснил, что влюбился.

В пресс-службе Центрального аппарата СК заявили, что взяли дело на контроль.

Ранее в Пензе правоохранители заявили, что проверят мигранта, который на общественной остановке настойчиво звал школьницу в кино.