В Прикамье пенсионерка пыталась спуститься с балкона по простыням и сорвалась

Жительница Пермского края попыталась спуститься с третьего этажа с помощью троса из простыней. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кунгур».

Инцидент произошел в доме на улице Бачурина. Пенсионерка решила выбраться из квартиры на третьем этаже и для этого сделала трос. На кадрах с места инцидента можно заметить, что постельного белья было недостаточно для того, чтобы добраться на нем до земли.

В результате женщина сорвалась. Спасти 72-летнюю россиянку не удалось.

«Почему она не воспользовалась дверью предстоит выяснить правоохранительным органам», – сообщается в публикации.

В полиции подтвердили информацию о произошедшем. По словам правоохранителей, пострадавшую нашли под домом утром. О том, когда именно пенсионерка упала, не сообщается.

На данный момент специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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