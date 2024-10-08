Суд арестовал счета родственников бывшего мэра Сочи

Столичный суд наложил арест на денежные средства родственников бывшего мэра города Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Постановлениями суда удовлетворены ходатайства следствия о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счетах, принадлежащих супруге Копайгородского», — говорится в сообщении.

Суд запретил супруге Копайгородского распоряжаться этими денежными средствами.

Незадолго до этого имущество экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги Янины было арестовано.

25 сентября Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Копайгородского. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Ранее свидетели заявили о причастности экс-мэра Сочи к хищению земли.