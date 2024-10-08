В России начали сбор средств для эвакуации тел погибших в Непале альпинистов

В Пензе и Санкт-Петербурге открыли сбор денежных средств для эвакуации тел пяти российских альпинистов, погибших при восхождении в Непале. Об этом говорится в сообщении клуба путешественников «Пенза», опубликованном во «ВКонтакте».

Один из погибших при восхождении на гору Дхаулагири, Владимир Чистиков, был членом клуба.

8 октября стало известно, что группа из пяти альпинистов погибла в Непале, их тела были обнаружены при облете с воздуха. Как сообщила представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова, шестой участник группы накануне почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже.

Единственный выживший при восхождении альпинист Валерий Шамало рассказал «Газете.Ru», что предлагал своим напарникам развернуться. По его словам, он побоялся подниматься на вершину ночью из-за погодных условий.

Ранее российские альпинисты попали под обвал в горах на севере Пакистана.