Врач предупредила об опасности горения нефтепродуктов для здоровья

Врач-терапевт, старший научный сотрудник научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Александра Медзиновская призвала жителей Феодосии, где произошел пожар на нефтебазе, воздержаться от прогулок на свежем воздухе. Ее слова цитирует газета «Взгляд». Специалист подчеркнула, что продукты горения нефти и ее фракций опасны для здоровья.

«В результате сгорания такого количества нефтепродуктов, как в Крыму, образуются опасные токсические вещества — сернистый ангидрид, окись углерода, азота, серы, которые вызывают кислотные дожди. Поэтому необходимо защищаться не только напрямую от дыма, но даже от попадания под дождь в ближайшие пару дней после катастрофы», — предупредила Медзиновская.

Родителям с детьми, проживающими в этом районе, она посоветовала выехать из зоны риска. Если переезд сейчас невозможен, то на улицу следует выходить только в марлевой повязке, а также воздержаться от сбора грибов и ловли рыбы, заключила эксперт.

Возгорание на нефтебазе в Крыму началось утром 7 октября. По данным Telegram-канала Baza, пожар произошел в результате попадания двух ракет. Пострадали три человека. В настоящее время ликвидация ЧП продолжается.

Глава Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что в связи с произошедшим движение транспорта на двух улицах города перекрыли. Также власти ввели режим ЧС.

8 октября стало известно, что площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

Ранее в Крыму заявили о достаточном запасе топлива для населения.