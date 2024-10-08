Строителя приговорили к колонии за хищения на военных объектах

Савеловский суд Москвы приговорил экс-руководителя »Главного управления обустройства войск» Минобороны Евгения Горбачева к 5,5 года за хищение более 360 миллионов рублей при строительстве военных объектов в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости.

Горбачева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «мошенничество в особо крупном размере».

Суд дополнительно оштрафовал экс-руководителя на 500 тысяч рублей, а также взыскал 367 млн рублей в пользу потерпевших. Горбачев будет отбывать наказание в колонии общего режима, говорится в публикации.

В 2021 году при строительстве российских военных объектов в Арктике были выявлены махинации.

По данным следствия, Евгений Горбачев, который являлся учредителем московского ООО «Спецстрой-1», а в дальнейшем возглавлявший основного застройщика ВС РФ — АО «Главное управление обустройства войск», и его компаньон Александр Ашгибисов причастны к хищению около 232 млн из более 4,3 млрд рублей, выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Ранее высокопоставленного военного РФ обвинили в хищении 860 млн рублей.