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Россиянин увез школьника в другой район и избил за то, что тот обидел его сына

В Томске мужчину задержали за похищение обидчика его сына

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Жителя Томска подозревают в похищении несовершеннолетнего. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 12-летний сын подозреваемого подрался со сверстником, после чего рассказал об этом отцу. Недовольный родитель приехал к дому мальчика, усадил в машину и увез, в дороге избивая его по лицу и животу.

В машине также находился сын мужчины. Когда машина остановилась, россиянин высадил детей около дома на проспекте Фрунзе и потребовал, чтобы его ребенок ударил одноклассника.

После этого мальчика оставили на месте, а сами уехали.

«Мужчина задержан, от дачи показаний отказался. Выразить свое отношение к предъявленному обвинению он также не пожелал», – сообщается в публикации.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под арестом. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут собрать все необходимые доказательства.

Ранее мужчина выдумал ограбление, потому что потерял деньги и испугался реакции жены.

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