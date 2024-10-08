Россиянин увез школьника в другой район и избил за то, что тот обидел его сына

Жителя Томска подозревают в похищении несовершеннолетнего. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 12-летний сын подозреваемого подрался со сверстником, после чего рассказал об этом отцу. Недовольный родитель приехал к дому мальчика, усадил в машину и увез, в дороге избивая его по лицу и животу.

В машине также находился сын мужчины. Когда машина остановилась, россиянин высадил детей около дома на проспекте Фрунзе и потребовал, чтобы его ребенок ударил одноклассника.

После этого мальчика оставили на месте, а сами уехали.

«Мужчина задержан, от дачи показаний отказался. Выразить свое отношение к предъявленному обвинению он также не пожелал», – сообщается в публикации.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под арестом. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут собрать все необходимые доказательства.

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