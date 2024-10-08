Движение «Экосистема» назвали «хабом» для молодежных проектов

Всероссийское экологическое движение «Экосистема» является «хабом» для молодежных проектов, заявил советник руководителя «Росмолодежи» Олег Макаров в рамках Молодежного дня на Российском экологическом форуме, который объединил более 900 участников из 44 регионов России и стран СНГ, сообщает пресс-служба форума.

«Отдельно хотелось бы отметить развитие молодежного трека. В этом году в рамках ВФМ был запущен Международный клуб «Экосистема» – это платформа, где мы можем обмениваться полезным опытом с зарубежными коллегами, возможность искать новые проектные решения», — рассказал Макаров.

В рамках Молодежного дня участники обсудили вопросы реализации в экологической повестке. Ключевым мероприятием деловой программы Молодежного дня стала пленарная сессия «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности».

Также участники сдали килограммы макулатуры в рамках интерактивной площадки акции «БумБатл» движения «Экосистема» и пожертвовали более 100 кг корма для животных из приютов в рамках акции «Друзья наши меньшие».

Как рассказал сопредседатель движения Андрея Руднев, более 15 тыс. активистов поддерживают экоповестку в регионах России.

«В рамках РЭФ мы решили подготовить для молодых экологов из 40 регионов активную и деловую, и практическую программу участия в уже существующих проектах», — отметил он.

Также в Молодежном дне приняли участие генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина и другие.