В Грузии погибли два российских альпиниста

В Казбегском районе Грузии погибли два российских альпиниста. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, трагедия произошла в субботу, 5 октября, во время восхождения на одну из горных вершин.

Тела погибших были вывезены с места происшествия вертолетом погранполиции. Другие детали пока не известны.

8 октября стало известно, что группа из пяти российских альпинистов погибла в Непале. Об этом представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что их тела были обнаружены при облете с воздуха. Шестой участник группы накануне почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже. Она пояснила, что причиной трагедии стал срыв связки.

Ранее газета The Guardian писала, что в Гималаях спасли двух женщин-альпинистов — 37-летнюю Фэй Мэннерс и 31-летнюю Мишель Дворак, которые ждали помощи три дня без еды на высоте около 6000 метров.