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В ФСБ рассказали о попытках провокаций на Северном Кавказе

Бортников: террористы усиливают религиозную пропаганду на Северном Кавказе

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Международные террористы усиливают пропаганду среди населения Северного Кавказа с использованием религиозного фактора. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Национального антитеррористического комитета.

«В этих целях террористы активно задействуют интернет, а также имеющиеся на территории округа неофициальные места отправления культа и религиозные образовательные организации», — отметил Бортников.

Незадолго до этого сообщалось, что западные страны намерены разместить контингент НАТО в Закавказье под предлогом урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.

До этого глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что власти США и Европейского союза продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа.

Ранее в Якутии мигранта приговорили к 9 годам колонии за содействие терроризму.

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