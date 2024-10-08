Почтальон спрятал на своем чердаке 400 писем и посылок

Почтальон в Англии спрятал на своем чердаке 400 писем и посылок, пишет Daily Mail. Теперь ему грозит тюремный срок.

Как пишут СМИ, 30-летний почтальон Джейсон Купер прятал чужие письма и посылки на своем чердаке. Об этом стало известно после того, как в дом мужчины приехал рабочий и увидел вскрытые коробки и конверты, сообщив об этом в полицию.

Во время обыска по адресу Джейсона были обнаружены мешки с недоставленной почтой, которая, по данным следствия, пролежала на чердаке восемь месяцев. Большая часть этой почты была отправлена в период с 2020 по 2021 год.

Купер, отец троих детей, заявил, что был перегружен работой и не справлялся с объемом порученных ему задач. В итоге Джейсон был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года и 200 часам общественных работ.

Ранее почтальон-стажер полгода преследовал пенсионерку и слал ей письма.