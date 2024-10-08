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Нефтяника в Татарстане обвинили в изнасиловании пятилетней дочери сожительницы

В Татарстане экс-избранница обвинила нефтяника в изнасиловании пятилетней дочери

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Depositphotos

В Татарстане бывшая сожительница нефтяника обвинила его в изнасиловании своей пятилетней дочери. Об этом сообщает KazanFirst.

По информации издания, инцидент произошел в Нурлате. Девочка рассказала матери, что ее 40-летний экс-избранник, который является ведущим специалистом в одном из крупнейших нефтегазодобывающих управлений города, совращал ее, когда проживал вместе с ними. Предположительно, на момент первого изнасилования ребенку было пять лет.

Мать девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого стало известно, что обвиняемый в изнасиловании десятилетней девочки православный блогер хочет вернуться на СВО. Он также сообщил, что занял нынешнее тело в 2014 году. После этого он заявил биологическим родителям, что они потеряли своего сына, и порвал связи с ними.

Ранее в Крыму 12-летняя девочка забеременела от насиловавшего ее родственника.

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