В сети впервые появились «фотографии» Джека-Потрошителя

Рассел Эдвардс, исследователь дела Джека-Потрошителя, заявил, что смог восстановить его внешность. Об этом сообщает Media Wales.

По словам Эдвардса, он использовал передовые технологии в области исследования ДНК, чтобы восстановить внешность Джека-Потрошителя. Эдвардс рассказал ,что в 2007 году купил на аукционе шаль, принадлежавшую одной из жертв Потрошителя Кэтрин Эддоус. После этого доктор Яри Лоухелайнен сравнил биологические материалы с шали с ДНК потомков Эддоус, и они якобы совпали, что в свою очередь подтвердило подлинность предмета.

Исследователь утверждает, что легендарным маньяком был выходец из Российской империи, эмигрант Аарон Комински. На той же шали обнаружилась ДНК самого Джека-Потрошителя, и образец совпал с ДНК одного из потомков сестры Комински.

Эдвардс считает, что это является неоспоримым доказательством вины Комински.

До этого российский разработчик и автор Telegram-канала Denis Sexy IT Денис Ширяев с помощью нейросети воссоздал фотопортрет мистической криминальной фигуры XIX века — Джека-Потрошителя.

Ранее британская газета The Telegraph писала, что в Великобритании праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека-Потрошителя.