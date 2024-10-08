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В Петербурге 90-летний пациент выпал из окна на шестом этаже больницы

Mash: в Петербурге 90-летний пациент выпал из окна больницы

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Shutterstock

В Петербурге пожилой мужчина выпал из окна на шестом этаже больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на проспекте Солидарности в Александровской больнице, когда 90-летний пациент неудачно облокотился на подоконник. Пенсионер в результате выпал из окна шестого этажа.

Пожилого мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось. На территории медицинского учреждения в данный момент работает следственно-оперативная группа, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Калининграде прохожие нашли ребенка под окнами дома. Оказалось, что девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже и упала на козырек подъезда, затем на землю. На момент прибытия медиков пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Подробности о характере травм ребенка неизвестны, она госпитализирована.

Ранее на Кубани дошкольника сняли с окна 20-го этажа.

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