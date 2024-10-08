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Пассажиры самолета возмущены тем, что во время перелета им включили «фильм для взрослых»

Daily Mail: клиентам авиакомпании Qantas включили фильм для взрослых во время перелета

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры австралийской авиакомпании Qantas пожаловались, что во время перелета им показывали «фильм для взрослых», пишет Daily Mail.

Пассажиры рейса авиакомпании Qantas, летевшие из Сиднея в Токио, рассказали, что во время перелета на экранах мультимедийной системы показывали «фильм для взрослых». На борту в это время находились семьи с маленькими детьми, и просмотр такого контента вызвал недовольство среди людей.

Представитель авиакомпании заявил, что выбор такого фильма был связан с техническим сбоем, а также выразил сожаление по поводу случившегося. Мужчина добавил, что в компании теперь пересмотрят порядок выбора кино для показа на рейсах. Однако некоторые пассажиры не стали принимать извинения и потребовали выплатить им компенсацию морального ущерба.

Ранее пассажирок самолета авиакомпании Spirit Airlines не пустили на рейс из-за их внешнего вида.

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