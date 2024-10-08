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Суд лишил прав россиянина, сын которого одевался в женское и просил называть его Дашей

В Петербурге лишили прав отца, чей сын пришел на линейку в женском образе

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Freepik.com

В Петербурге отец лишился родительских прав после того, как его сын пришел в школу в женском образе. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Молодой человек много раз обращал на себя внимание сотрудников правоохранительных органов. 1 сентября юноша пришел на праздничную линейку в женском образе и попросил, чтобы его называли Дашей.

Ситуация привлекла внимание районной администрации, которая и подала иск о лишении родительских прав. Как полагали представители правительства, ситуация на линейке произошла из-за плохого воспитания.

Во время разбирательств выяснилось, что школьник живет с дедушкой, бабушкой и прабабушкой. Мать посредственно исполняла свои обязанности, отец от этого официально отказался.

Во время заседания подросток просил называть себя Юлей. Помимо этого, он заявил, что пьет гормональные средства и переписывался с мужчинами для дальнейших встреч. Бабушка и дедушка заявили, что причина такого поведения в переходном возрасте и назвали школьника «хорошим мальчиком».

Изначально предполагалось, что прав лишат обоих родителей. В результате прав лишился только отец. Мать рассказала, что уже сняла квартиру, где живет только с сыном. Суд «дал матери и ребенку наладить свои отношения и жизнь».

Ранее в Англии подростка выгнали со школы из-за его стрижки с выбритым затылком.

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