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Польские фермеры собираются заблокировать КПП на границе с Украиной до конца года

Погранслужба Украины: польские фермеры заблокируют КПП на границе до конца года

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Польские фермеры собираются возобновить акцию протеста у контрольно-пропускного пункта «Медика — Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал украинской государственной пограничной службы.

По данным ведомства, польская сторона предоставила информацию о скором начале нового митинга на границе, в ходе которого фермеры собираются препятствовать движению грузовиков через КПП. Объявленные сроки акции — с 8 октября по 31 декабря текущего года.

Отмечается, что забастовка пока не началась и большегрузы пересекают границу в обычном режиме.

Протестные акции фермеров проходили в Польше с февраля до лета. В рамках демонстраций аграрии требовали прекратить поставки в страну дешевого украинского зерна, критиковали зеленые инициативы Евросоюза и выступали за усиление поддержки местных хозяйств. В результате демонстраций ввоз зерна с Украины ограничили и приняли ряд мер для помощи фермерам.

При этом отмечалось, что на прекращение демонстраций, помимо предложений польского кабмина, также повлиял факт старта посевной кампании, и уже в августе представитель объединения польских аграриев Orka Михал Боровяк заявлял, что осенью фермеры «100% выйдут на улицы».

Ранее в Польше прошла антиправительственная акция.

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