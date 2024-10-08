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Психолог дала советы, которые помогут пережить развод

Психолог Голубева: после развода важно дать выход своим чувствам

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Freepik.com

Людям, которые переживают развод, важно дать выход своим чувствам и не пытаться подавить их, чтобы быстрее справиться с этим. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева.

«Плачьте, если хочется, кричите, бейте подушку. Главное — не держите все в себе. Расскажите о своих переживаниях, попросите совета или просто поговорите о чем-то отвлеченном. Поддержка близких поможет справиться с негативными эмоциями», — сказала эксперт.

По ее словам, в этот период можно начать посвящать больше времени себе. Например, заняться любимым хобби или образованием, чтобы отвлечься от негативных мыслей. Однако от скорого вступления в новые отношения лучше отказаться, чтобы успеть принять предыдущий опыт.

При этом Голубева рекомендует постепенно знакомиться с новыми людьми и не бояться заводить новые отношения со временем. Если справиться с переживаниями самостоятельно не получается, нужно обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, заключила специалист.

Психолог КПТ Денис Кузьмин до этого рассказал «Газете.Ru», что развод — это эмоционально сложный процесс. По его словам, чтобы избежать негативных последствий и повторения прежних ошибок в новых отношениях, важно уделить время осознанию уроков.

Ранее в Госдуме обратились к россиянам, планирующим развестись.

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