Союз пенсионеров оценил идею выплачивать пожилым россиянам 13-ю пенсию

Сегодня в России наблюдается значительная разница между уровнем зарплат и пенсий, сократить которую можно, увеличивая выплаты в Соцфонд. Однако разговоры о 13-й пенсии в этом ключе бессмысленны, так как в реальность такие идеи воплотить невозможно. Об этом НСН заявил экс-глава комитета по соцполитике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, призвав не обманывать россиян подобными сообщениями.

На введение такой меры поддержки, как выплата 13-й пенсии, нужно не менее триллиона рублей – таких средств просто нет в пенсионной системе страны, подчеркнул Рязанский. Единственный вариант реализации этой идеи – брать средства из Фонда нацблагосостояния.

«Поэтому я не стал бы даже обманывать наших пенсионеров, что это вообще реально», — подчеркнул глава Союза пенсионеров.

Он напомнил, что со следующего года ожидается индексация пенсий, которая относится не к повышению, а к восстановлению покупательской способности с учетом темпов инфляции.

Рязанский также напомнил о международной норме, по которой размер средней пенсии должен равняться 40% от потерянного дохода семьи из двух пенсионеров и двух детей. В России этой норме соотношение пенсий и зарплат не соответствует, констатировал он. Так, если средняя зарплата по России составляет 83 тыс. рублей, то средняя пенсия – не более 21 тыс. рублей.

«Повышение заработной платы должно сказываться на объеме выплат в Социальный фонд. Чем больше заработная плата, тем выше должна быть в этой ситуации пенсия», — считает эксперт.

Напомним, в России предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости. С такой инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, объяснив ее тем, что сейчас средняя пенсия вчетверо уступает средней зарплате.

В Госдуме ранее оценили идею выплаты 13-й пенсии в конце года.