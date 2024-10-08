Ряд сотрудников больницы в Судже Курской области, эвакуировавшихся из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), остались без зарплат. Подробности приводит Regnum.

Выплаты не смогли предоставить техническому персоналу больницы, а именно поварам, уборщицам и сотрудницам регистратуры.

«Прочий персонал — это не люди? Как жить?! Всю жизнь отдать любимой работе и под старость оказаться на улице без какой-либо помощи?» — задалась вопросам повар суджанской больницы Любовь.

Работодатель был обязан выплатить две трети оклада за вынужденный простой. Добиться выплат удалось лишь медицинским работникам больницы.

В Минобороны РФ недавно сообщили, что польские наемники стреляли в безоружных людей в приграничном городе Судже Курской области.

Ведомство сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее российские военные уничтожили пехоту ВСУ, пытавшуюся прорваться в Курской области.