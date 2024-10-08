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Инфраструктура получила повреждения в Харькове

Синегубов: в Харькове в результате взрывов инфраструктура получила повреждения

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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате взрывов в Харькове получила повреждения инфраструктура. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения инфраструктуры», — написал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что взрывов было несколько. Тревогу в регионе не объявляли.

8 октября также сообщалось, что несколько объектов инфраструктуры получилиповреждения в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Запорожской области.

Утром 7 октября глава областного совета Николай Лукашук сообщил, что на предприятии в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрывов произошел пожар. Эту информацию подтвердил глава местной региональной администрации Сергей Лысак. По информации официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области воздушную тревогу объявили в ночь на 7 октября. Режим предупреждения об угрозе с воздуха вводили в регионе трижды.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области была повреждена газораспределительная станция.

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