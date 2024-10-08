Национальный антитеррористический комитет (НАК) отчитался о работе по борьбе с террористическими ячейками на Северном Кавказе в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр НАК.

«На Северном Кавказе пресечена деятельность 5 террористических ячеек», — говорится в сообщении.

13 августа в НАК сообщили, что ФСБ с начала года предотвратила 110 терактов в РФ. Сообщалось, что в 2024 году была пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористических организаций и задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности.

В этот же день директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что сотрудники иностранных спецслужб в последнее время стараются активнее привлекать молодых россиян к осуществлению терактов. По словам главы ФСБ, западная разведка развернула масштабную информационную кампанию против России и пытается создавать «очаги социальной напряженности» в стране.

Ранее в Якутии мигранта приговорили к девяти годам колонии за содействие терроризму.