В Бурятии предупредили о мужчине в маске, который нападает на улицах Улан-Удэ

Жители Улан-Удэ предупреждают о мужчине, который нападает на людей на улицах города. Сообщение об этом разместил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

По информации канала, 8 октября в правоохранительные органы обратилась женщина: она рассказала, что незнакомец в маске подкрался к ее мужу на остановке и ударил его камнем по голове, после чего скрылся. Также сообщения о неизвестном стали распространять педагоги через школьные чаты: они обратились к родителям с информацией о том, что мужчина орудует в 112-м районе города. Он якобы нападает с острым предметом, которым бьет в затылок.

По другим сведениям, нападавший был замечен в 110-м районе. По данным канала, полицейские приступили к розыску злоумышленника.

До этого в Новосибирске неизвестный мужчина с кулаками напал на школьницу, когда та вместе с подругой ждала автобус на остановке.

Ранее в Междуреченске мужчина вытащил школьницу за волосы из магазина.