В выходные в кинопарке «Москино» прошли концерты и мастер-классы

На минувших выходных в кинопарке «Москино» прошли кинопоказы, фотосессии, иммерсивные шоу, квесты, концерты и мастер-классы для детей. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Посетители сфотографировались на фоне декораций, встретились с ожившими киногероями, перевоплотились в персонажей любимых фильмов, приняли участие в постановочных съемках, узнали секреты кинопроизводства и увидели классические советские фильмы в цвете.

Так, на площадке «Питерский бар» гости кинопарка приняли участие в съемках сцены из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», в «Ковбойском городке» можно было стать героем картины «Человек с бульвара Капуцинов». В «Уездном городе» для посетителей устроили иммерсивное шоу «12 стульев» и встречу с Кисой Воробьяниновым.

В костюмвагенах можно было примерить образы любимых персонажей и сделать памятные снимки и видео.

Также в «Москино» организовали фотосессии в ретростиле.

Для детей подготовили анимационные и спортивные мероприятия. Юные гости побывали на веселых уроках по музыке и шахматам, мастер-классах по песочной анимации и занятиях по истории, во время которых примерили на себя рыцарские костюмы.

Кроме того, гости получили возможность раскрыть творческие способности на уроках по актерскому мастерству, вокалу и танцам.

Квартет виолончелистов Российской академии музыки имени Гнесиных исполнил популярные музыкальные произведения, а коллектив «Дети Солнца» продемонстрировал мастерство современного танца.

В кинотеатре показали цветную версию советской картины «Весна на Заречной улице» и ленты «Особенности национальной больницы» и «Беляковы в отпуске». Кроме того, состоялась встреча с актерами фильма «Приключения Электроника».

Участники экскурсии «Киноэкспедиция» совершили путешествие по разным эпохам. Они узнали об особенностях создания декораций и секретах кинопроизводства.

Кинопарк входит в состав московского кинокластера, объединяющего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей.