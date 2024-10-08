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Около 70 жителей Курской области погибли из-за атак ВСУ

Мирошник: около 70 человек погибли от атак ВСУ в Курской области

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Более 300 мирных граждан пострадали и около 70 погибли из-за действий боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил представитель МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24».

«Сегодня, по данным, которыми мы располагаем, более 300 человек пострадали и порядка 70 погибли в Курской области. Но это, мне кажется, вершина айсберга», — заявил он.

Мирошник отметил, что посчитать количество жертв трудно, поскольку значительная часть пострадавших находится на той территории Курской области, которая все еще находится под контролем украинских военных.

8 октября российские военные в Курской области захватили в плен разведгруппу ВСУ, состоящую из пяти военнослужащих.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее уничтожение украинских диверсантов в Курской области попало на видео.

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