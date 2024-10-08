В Москве ликвидировали незаконный наркорехаб

В Москве полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом оказания медицинских услуг. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Группа аферистов действовала от имени общества с ограниченной ответственностью, которое обладало лицензией на оказание частной помощи на дому. Злоумышленники открыли стационар и реабилитационный центр для алко- и наркозависимых в здании на Смирновской улице.

Клиенты находили центр через объявления в интернете. Когда человека с зависимостью помещали в «стационар», его родственникам говорили о резком ухудшении состояния пациента и необходимости дорогостоящего лечения. За время существования организация получила от доверчивых граждан более миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали троих мужчин и троих женщин. <...> Оперативники обнаружили три машины скорой помощи, которые в настоящее время помещены на специализированную стоянку», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

У злоумышленников изъяли документацию, мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, которые могут быть приобщены к делу как доказательства. Также правоохранители обнаружили еще один действующий «стационар» в Калужской области.

Возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве, которые объединили в одно производство.

Ранее в Москве полиция ликвидировала бордель с мужчинами-проститутками.