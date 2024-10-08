В Братске медики за деньги выписывали заключения желающим приобрести оружие

В Иркутской области медиков подозревают в получении взяток за справки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, глава и четыре сотрудника филиала областного медицинского учреждения в Братске год изготавливали справки, которые подтверждали отсутствие противопоказаний для владения оружием или управления машиной. Сами «посетители» к врачам не приходили, деньги медики получали через посредников.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки организованной группой. В рамках разбирательств 14 фигурантов отправили под стражу, на имущество участников наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.

«Следователями проведены обыски по местам жительства и работы обвиняемых», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи собирают доказательства и устанавливают причастность других лиц к преступлению. Разбирательства, связанные с людьми, которые давали взятки, находятся в отдельном производстве.

Ранее в Петербурге чиновник попался с поличным на крупной взятке.