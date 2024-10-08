В Гильдии риелторов рассказали о минусах вторички

К недостатку вторичного жилья можно отнести то, что многие варианты были построены давно и имеют неактуальную планировку. Об этом рассказал почетный член Российской Гильдии риелторов, президент компании «Бест Недвижимость» Григорий Полторак, передает Pravda.Ru.

Так, например, если 20 лет назад кухню в девять квадратных метров считали нормальной, теперь это уже не так, пояснил эксперт. Кроме того, вторичка может уступать новостройкам с точки зрения местоположения и инфраструктуры.

«Новостройки строятся уже в соответствии с текущим представлением, с текущими требованиями, которые предъявляют покупатели. Но у новостроек есть один большой недостаток. На вторичке вы заезжаете практически сразу и там не надо делать какой-то большой ремонт или косметический ремонт. Соседи все живут, дом жилой, инфраструктура понятна, все есть так, как оно есть. Новостройки — часто это просто проект или что-то в стадии строительства», — сказал Полторак.

В середине августа пресс-служба столичного управления Росреестра сообщала, что число сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы за январь — июль сократилось на 15% год к году, до 79,15 тыс. договоров. Для сравнения: за первые семь месяцев 2023 года в Москве было заключено более 93 тыс. сделок со «вторичкой».

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