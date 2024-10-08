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В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю снизилась на 4,8%

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Shutterstock

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 4,8%, коронавирусом — на 6,7%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«Количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано свыше 847 тыс. случаев», — говорится в публикации.

Превышение среднероссийского показателя фиксируется в 48 регионах. В ведомстве отметили, что заболеваемость в основном обусловлена вирусами негриппозной этиологии.

Снижается и уровень заболеваемости COVID-19: за последнюю неделю было зарегистрировано более 33 тыс. случаев, что на 6,7% ниже, чем на прошлой неделе.

На территории России доминирующим вариантом COVID-19 остается линия JN.1, за весь период наблюдения удалось обнаружить только восемь случаев нового варианта XEC.

До этого сообщалось, что больше половины — 6 из 10 — россиян не боятся ни ковида, ни гриппа. Женщины и граждане 45+ больше подвержены страху заразиться COVID-19, россияне до 34 лет больше боятся гриппа.

Ранее россиян призвали не дышать над картошкой и не пить противовирусные во время простуды.

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