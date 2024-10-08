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В Госдуме заявили, что идея ужесточить наказания для иностранцев дискредитирует закон

Депутат Синельщиков: идея признать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством сомнительная

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Предложение отнести иностранное гражданство к отягчающим обстоятельствам при совершении преступления будет дискредитировать уголовное законодательство. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, комментируя предложение депутата Евгения Марченко.

«Мне представляется, что [закон] все-таки будет дискредитировать наше уголовное законодательство. Иностранец — значит совсем другая ответственность, другая ситуация. Коренному россиянину — послабления. Ему, так сказать, можно, а иностранцу нельзя. Это сомнительно. Противоречит ли это [конституции]? Конечно, смог бы сказать конституционный суд. Надо поразмыслить, пораскинуть мозгами. Я могу только сказать, что мне это лично не нравится. Я считаю это сомнительным», — заявил депутат.

По его словам, для людей со вторым гражданством такая мера также будет неэффективна, так как таких в стране меньшинство.

«Разные ситуации бывают, почему приобретают: кто-то за роскошной жизнью гонится, а кому-то это необходимо в силу целого ряда обстоятельств. Мы же не знаем. Сомнительное предложение, очень сомнительное, конечно. Надо еще, наверное, подумать, как он [Марченко] это будет обосновывать в пояснительной записке. Я думаю, что это ничему особенно способствовать-то не будет. Значительное большинство людей второго гражданства не имеет, мы с меньшинством с этим боремся. С этого эффекта никакого не будет. Это чесание правого уха через левое плечо правой рукой как-то не очень понятно», — пояснил он.

До этого депутат Госдумы Евгений Марченко внес законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления при наличии иностранного гражданства. Он считает, что подобная мера станет «превентивным механизмом», способствующим более ответственному поведению его обладателей на территории России.

Ранее в Госдуме ответили, запретят ли россиянам иметь второе гражданство.

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