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Женщину приняли на работу спустя 48 лет после отправки резюме

NDTV: британка отправила резюме и 48 лет ждала приглашения на работу

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Женщину из Англии приняли на работу спустя 48 лет после отправки резюме, пишет NDTV.

Тизи Ходсон, 70-летняя женщина из Великобритании, была удивлена, когда спустя 48 лет после отправки резюме ее взяли на работу. Пенсионерка рассказала, что хотела устроиться каскадером на съемочной площадке, но так и не получила ответа.

«Я всегда удивлялась, почему мне никто не перезвонил по поводу работы. Теперь я знаю, почему», — шутит она.

Британка вспоминает, что в то время каждый день проверяла почту, надеясь, что ответ пришел. Впрочем, женщина не жалеет, что все так вышло. Не получив отклика, она переехала в Африку, где занималась укрощением змей, научилась управлять самолетом и стала инструктором по высшему пилотажу.

Если бы я могла поговорить со своей молодой версией, я бы сказала себе, что все сделала правильно», — заключила Ходсон.

Ранее сотрудника уволили за отказ от сверхурочных 20 часов работы.

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