Риелтор рассказала, кто сейчас берет ипотеку в Москве

Сегодняшние ипотечные заемщики в Москве — это молодые люди в возрасте 30-35 лет, имеющие накопления и хороший заработок. Об этом в интервью РИАМО сообщила руководитель агентства недвижимости «PRO обмен» Екатерина Никитина. По ее словам, как правило, это ведущие специалисты, топ-менеджеры и управленцы среднего звена.

Самыми востребованными на сегодняшний день являются одно- или двухкомнатные квартиры в новостройках по классу ближе к «бизнес», отметила эксперт.

«Квартира должна находиться на среднем этаже, не очень высоком и не низком. Идеально, если это вариант в формате «заехал и живи», который продается с хорошим ремонтом и по возможности еще с минимальным набором мебели и техники. Качественный ремонт должен быть обязательно», — сказала Никитина.

Коммерческий директор ОМ Девелопмент Анна Соколова до этого рассказала, что продажи на рынке новостроек в Москве и Подмосковье упали на 30% по отношению к первому кварталу этого года. По ее словам, если банковские лимиты на семейную ипотеку не увеличатся, то в четвертом квартале можно ожидать падение продаж не менее чем на 40% к началу года.

Ранее банки ввели новую комиссию для ипотечных кредитов.