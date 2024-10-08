Врач рассказал, к каким опасным последствиям может привести недосып

Недосып может спровоцировать повышение давления, рассказал «Москве 24» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, из-за недостатка сна человек не может полноценно отдохнуть, потому в его организме вырабатывается кортизол. Из-за этого он может находиться в стрессе. Кроме того, у него повышается давление и начинает развиваться гипертоническая болезнь, что может спровоцировать инфаркт, предупредил врач. К негативным последствиям недосыпа он также отнес психоэмоциональное перенапряжение, невроз и синдром хронической усталости.

Чтобы этого избежать, Кондрахин посоветовал нормализовать режим сна.

«Для каждого человека есть своя норма, но в целом рекомендуется спать не меньше восьми часов. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы не сбивать циркадные ритмы», — сказал терапевт.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорил, что недосып, стресс и тяжелые переживания могут снизить иммунитет, а также привести к развитию или обострению каких-либо заболеваний.

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